PORTA LECCE, QUARTA (F.I.): “ARRIVANO I SEGNALI DI PERICOLO PER STRADA DISSESTATA. ORMAI È UN FILM COMICO DA OSCAR”

Il 14 aprile del 2022 l’amministrazione comunale, in risposta alle mie numerose denunce sulle condizioni di via Porta Lecce, diramò un comunicato stampa con il quale informava che «solo temporaneamente, in attesa che vengano eseguiti i lavori definitivi di rifacimento della strada il cui inizio è imminente (l’apertura del cantiere è prevista il 27 aprile), è stato applicato del bitume a freddo che consente di ripristinare l’assetto stradale e scongiurare qualsivoglia insidia per chi percorre quel tratto». A distanza di un anno, neanche l’ombra di un cantiere. Intanto le auto dei brindisini continuano a subire danni al passaggio da quella impraticabile strada. Qualcosa, però, si muove. Come nei migliori film comici, infatti, nelle scorse ore è spuntata una determina dirigenziale con la quale si ordina alla Bms di installare segnaletica verticale di pericolo indicante strada dissestata! I lavori, infatti, sono stati appaltati alla partecipata il 30 dicembre scorso, ma a distanza di due mesi non sono ancora state avviate le attività di manutenzione straordinaria della pavimentazione. Difficile fare peggio di così…

Gianluca Quarta, Consigliere comunale Forza Italia