PORTI DI BARI E BRINDISI – GRIMALDI POTENZIA E ARRICCHISCE LA SUA OFFERTA

Porto di Bari e porto di Brindisi: “La Puglia protagonista delle Autostrade del mare in Italia ed in Europa”. Il Gruppo Grimaldi potenzia e arricchisce la sua offerta nei porti MAM.

Martedì 6 dicembre a Bari e mercoledì 7 dicembre a Brindisi si terrà l’iniziativa “La Puglia protagonista delle Autostrade del mare in Italia ed in Europa”, due grandi eventi organizzati per presentare i nuovi, rilevanti investimenti che il Gruppo Grimaldi ha inteso effettuare nei porti dell’Adriatico meridionale.

Due significativi momenti, voluti dal Gruppo Grimaldi e dall’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale (AdSPMAM), dedicati a cluster marittimo, operatori, agenzie e a tutta la comunità portuale, promossi con l’obiettivo di avviare un confronto finalizzato ad individuare punti di forza, criticità, potenzialità e strategie per favorire e accrescere l’attrattività e la competitività dei due scali, nel Bacino del Mediterraneo.

BARI: “La Puglia protagonista delle Autostrade del mare in Italia ed in Europa”, alle ore 18.00 nella sala Comitato dell’AdSPMAM, sede di Bari – p.le C. Colombo 1- si svolgerà una conferenza stampa, nel corso della quale il presidente dell’AdSPMAM, Ugo Patroni Griffi, e Guido Grimaldi, Corporate Short Sea Shipping Commercial Director Grimaldi Group- presidente Alis, presenteranno il posizionamento di una quarta nave Ro-Ro sulla linea Venezia-Bari-Patrasso che trasformerà la frequenza del collegamento da tre volte alla settimana a giornaliero. Alla conferenza stampa sono stati invitati il sindaco di Bari, Antonio Decaro; il direttore della Direzione Marittima della Puglia e della Basilicata jonica, ammiraglio Vincenzo Leone; il presidente di Confindustria Bari, Sergio Fontana; l’assessore regionale allo Sviluppo economico, Alessandro Delli Noci; l’assessore regionale ai Trasporti, Anita Maurodinoia; il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, e il viceministro alle Infrastrutture e Trasporti, on. Edoardo Rixi.

BRINDISI: “La Puglia protagonista delle Autostrade del mare in Italia ed in Europa”, alle ore 11.30, a bordo della nave Cruise Bonaria del Gruppo Grimaldi, ormeggiata a Costa Morena, nel porto di Brindisi, si terrà una intensa giornata di incontri e di confronti, nel corso della quale verrà presentato il nuovo traghetto che il Gruppo partenopeo immetterà sulla linea che collega la Grecia. Si tratta dell’Europa Palace, una delle navi più capienti e più belle della flotta Grimaldi che si aggiungerà all’Igoumenitsa e che, oltre a coprire la rotta Brindisi-Igoumenitsa, raggiungerà anche Patrasso.

In allegato, il programma dell’evento di mercoledì 7 dicembre e le locandine dell’iniziativa.