Porti turistici – Oggi a Bari tavolo tecnico voluto dallo Snim

Nota del consigliere regionale delegato Stefano Lacatena, a margine del tavolo tecnico che si è tenuto questa mattina.



“Oggi ho convocato il tavolo tecnico per la portualità turistica con il supporto del Salone Nautico di Puglia: l’obiettivo è stato quello di fotografare le criticità del sistema per intervenire e mettere in rete i nostri scali turistici per accrescere la qualità dei servizi offerti. Si tratta di un segmento fondamentale per il turismo e, dunque, avevamo l’esigenza di ascoltare gli operatori e i rappresentanti delle istituzioni coinvolte per condividere le iniziative necessarie. Abbiamo circa 60 porti turistici in Puglia che non “dialogano” tra loro e c’è bisogno, invece, di una regia complessiva. Ci vuole un coordinamento che unisca la portualità ai territori: ecco, mettere a sistema tutti i porti significa fare rete e rendere più efficienti i servizi che sono un’altra istanza importantissima. Dobbiamo costruire il “brand Puglia” della portualità, che significa occuparsi dei turisti che arrivano via mare, riuscendo a rendere più attrattivo l’approdo sulla nostra costa. Non è un dettaglio di poco conto: ci sono Paesi che, sia pure in difficoltà, sono riusciti a dare smalto alle loro infrastrutture turistiche, attirando moltissime persone e creando un indotto economico importante. Oggi è stato un momento di ascolto e confronto con gli operatori del settore che ringrazio: ora raccoglierò quanto emerso e porteremo avanti questo progetto di rilancio del sistema”.