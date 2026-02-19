Facebook Instagram
Porticciolo Torre San Gennaro – Fai Cisl Ta/Br: “Investimento importante per pesca e sviluppo del territorio”

Apprezzamento per il finanziamento di circa 1,5 milioni di euro destinato al porticciolo di Torre San Gennaro, marina di Torchiarolo, ottenuto dal Comune tramite il fondo Feampa 2021/2027, fondamentale per trasformare totalmente l’area dello scivolo dei Pescatori. Intervento che punta alla riqualificazione dell’infrastruttura portuale e allo sviluppo dell’area costiera sono le opinioni della Fai Cisl Taranto Brindisi.

Come afferma la Federazione si tratta di un investimento rilevante che potrà contribuire a migliorare servizi, sicurezza e attrattività della marina, con benefici concreti per il tessuto economico e sociale del territorio brindisino.

“La pesca rappresenta un comparto strategico per l’economia locale e per la tutela delle nostre comunità costiere” afferma il Segretario Generale della Fai CISL Taranto Brindisi, Alessandro Gesuèinterventi come questo dimostrano quanto sia fondamentale continuare ad investire nelle infrastrutture legate al mare, non solo per sostenere le imprese e i  lavoratori del settore ma anche per rivalorizzare tradizione e identità dei territori”.

La Fai Cisl sottolinea come il rafforzamento delle infrastrutture portuali possa generare ricadute positive anche in termini di occupazione, sviluppo turistico sostenibile e rilancio delle economie locali, creando nuove opportunità per lavoratori e imprese.

“Continueremo a seguire con attenzione l’evoluzione di questo progetto – conclude Gesuèauspicando che si possa concludere nel più breve tempo possibile e che diventi un modello di rilancio per l’intera costa brindisina e per tutti quei settori, a partire dalla pesca, che rappresentano un presidio economico, sociale e culturale del territorio”.

