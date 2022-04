PORTO – AL VIA LA STAGIONE CROCIERISTICA

Sono 71 gli scali di navi da crociera previsti per questa stagione nel porto di Brindisi. Il primo riguarda la nave Hermes Europa che ha attraccato in mattinata. E in occasione di questo evento c’e’stata la conferenza stampa di presentazione durante la quale il presidente dell’Autorita portuale di Brindisi, Ugo Patroni Griffi, ha evidenziato l’importanza di questo traguardo, raggiunto grazie alla collaborazione tra tanti enti e soggetti interessati. “La Puglia – ha detto Patroni Griffi – e’ all’avanguardia nel settore del turismo, e tra le prime in Italia. E’ il Salento e’ il punto di riferimento massimo per l’attrattivita turistica. Poi, riguardo alla movimentazione nel nostro scalo io divido le persone in amici del porto e nemici del porto”. Erano presenti il sindaco Riccardo Rossi, che ha così risposto. “A me non piace questa classificazione ma preferisco parlare di gente che opera per il bene del nostro porto e il Comune sta facendo questo, sia con l’assessore Emma Taveri e sia con altre situazioni”. Presenti anche l’on. Mauro D’ Attis, la Marina Militare, Teo Titi, il presidente della Camera di Commercio di Brindisi, Antonio D’Amore.