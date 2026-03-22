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Porto – D’Attis (Fi): Le affermazioni dell’ex capo di gabinetto di Emiliano sono farneticanti!

Ecco le dichiarazioni dell’on. Mauro D’Attis (Fi):

Ho appreso delle farneticanti dichiarazioni dell’ex capo di gabinetto di Michele Emiliano, Giuseppe Catalano, il quale ha definito i brindisini “i più sfigati della Puglia”.

Posto che la cosa peggiore siano state le risate che hanno accompagnato quelle frasi proprio di alcuni brindisi seduti lì al tavolo, mi auguro che lo stesso Catalano, per aver avuto ruoli pubblici di rilievo, si scusi per la infelice uscita.

In merito alle questioni che riguardano il traffico crocieristico a Brindisi, i rapporti con MSC e i servizi di collegamento e di assistenza alle navi e ai loro passeggeri, ho contattato stamattina il Sindaco Marchionna, il Presidente della Autorità Portuale Mastro preannunciandoli che ho intenzione di approfondire anche con determinazione tutto il caso anche interrogando direttamente il Ministro Salvini sulle intenzioni relative allo sviluppo dei traffici nei porti pugliesi e sulla verifica delle concessioni.

Nei prossimi giorni promuoverò un incontro tra gli operatori portuali di Brindisi e tutti i rappresentanti istituzionali che hanno competenze.

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