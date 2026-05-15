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Porto di Brindisi: conclusi i lavori di ristrutturazione e di recupero del Faro e delle strutture annesse delle isole Pedagne, nel porto di Brindisi. Lunedì la conferenza stampa

Lunedì 18 maggio alle 10.00 nella ex sala Comitato della sede di Brindisi dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale (AdSPMAM), piazza V. Emanuele II n. 7, il presidente Francesco Mastro terrà una conferenza stampa di presentazione dei lavori di “Ristrutturazione del Faro e delle strutture annesse presso le isole Pedagne” del porto di Brindisi.

All’incontro con i giornalisti saranno presenti il segretario generale dell’Ente, Francesco Di Leverano, e il sindaco di Brindisi, Giuseppe Marchionna.

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