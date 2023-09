PORTO DI BRINDISI, D’ATTIS (FI): “AGGIUDICATA GARA PER CASSA DI COLMATA, BENE COSÌ”

Nota del commissario regionale di Forza Italia, l’on Mauro D’Attis.

“Aggiudicata la gara per la realizzazione della cassa di colmata nel porto di Brindisi: un ulteriore ed importante passo in avanti nel percorso di potenziamento infrastrutturale a cui stiamo lavorando da tempo. Adesso, naturalmente, accendiamo i riflettori sugli accosti di Sant’Apollinare, altro intervento strategico. Ringrazio il commissario Ugo Patroni Griffi che sta compiendo un grande lavoro”.