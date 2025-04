Porto di Brindisi, D’Attis (Fi): “bene decreto ministeriale. Ora si proceda con accosti a Sant’Apollinare”

Nota del segretario regionale di Forza Italia, l’on Mauro D’Attis.

“Finalmente si procede: col decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, che autorizza i dragaggi in area SIN per i lavori della “cassa di colmata”, potrà partire la realizzazione dei nuovi accosti di Sant’Apollinare. Si tratta di opere in grado di potenziare il porto di Brindisi e sostenere l’economia del territorio. La scelta di individuare il Commissario per l’opera nella persona del prof. Ugo Patroni Griffi si è rivelata efficace”.