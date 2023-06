PORTO DI BRINDISI. D’ATTIS (FI): “MILIONI DI EURO PER INTERVENTI, INIEZIONE PER IL PIL LOCALE”

Nota del commissario regionale di Forza Italia, l’on Mauro D’Attis.

“È stato pubblicato l’avviso pubblico per le manifestazioni di interesse per il secondo lotto del banchinamento di Capobianco e la realizzazione della vasca di colmata nel porto di Brindisi: una notizia che non può non riempire di soddisfazione chi, come il sottoscritto, si è speso tantissimo dall’inizio della scorsa legislatura. Ringrazio il sottosegretario alle Infrastrutture, Tullio Ferrante, ed il commissario Ugo Patroni Griffi che non hanno mai smesso di lavorare e monitorare lo stato di avanzamento delle opere commissariate. Parliamo ora di numeri e di risorse stanziate per il potenziamento infrastrutturale del porto: 90 milioni per la cassa di colmata, 65 milioni per il banchinamento di Capobianco, 15 milioni per l’alimentazione elettrica delle navi attraccate per non inquinare e 150 milioni di Edison. Numeri eloquenti, che raccontano di un impegno costante, ma che soprattutto avranno riverberi importantissimi per il PIL locale che, presumibilmente, potrebbe salire di oltre un punto. Andiamo avanti, con grande determinazione”.