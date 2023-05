PORTO DI BRINDISI, D’ATTIS (FI): “VIA POSITIVA PER BANCHINAMENTO DI CAPO BIANCO, OPERA SI REALIZZERÀ IN TEMPI STRETTI”

Nota del commissario regionale di Forza Italia, l’on Mauro D’Attis.

“È stato firmato ieri il documento di valutazione dell’impatto ambientale positiva dell’opera di banchinamento di Capo Bianco nel porto di Brindisi. Ciò significa che con una banchina che sarà realizzata presto, potremo attrarre nuovi investimenti nel porto di Brindisi. Un intervento che si aggiunge alla vasca di colmata, che consentirà l’attracco di altre navi traghetto e da crociera. Due belle notizie che arrivano nel giro di poche settimane e che daranno un impulso straordinario alla crescita economica ed occupazionale collegata all’infrastruttura portuale. Il tutto a scapito dei disfattisti e degli sventolatori dei ‘no’ a prescindere. Le opere le abbiamo fatte finanziare con il fondo complementare del Pnrr e ringrazio il Ministro Pichetto Fratin per aver seguito scrupolosamente l’iter. A breve, l’Autorita’ di Sistema Portuale redigerà i bandi per la realizzazione. Sono orgoglioso di questo risultato così significativo per Brindisi e tutto il territorio”.