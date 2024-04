Porto di Brindisi e disabilità gravi – giovedì un incontro su “Controvento: la forza della Vela”

“Controvento: la forza della vela”. L’argomento sarà approfondito nell’ambito di un incontro che si svolgerà giovedì 11 aprile, alle ore 15.00, nei locali del Circolo della Vela di Brindisi. In tale occasione, Intesa San Paolo (attraverso il programma “Formula”), in collaborazione con la Fondazione CESVI, presenterà un progetto finalizzato a rendere il porto di Brindisi un punto di riferimento per le persone con disabilità gravi (fisiche, intellettive e neurologiche) che intendono praticare sport in barca a vela (in autonomia o con istruttori e accompagnatori). Sono previsti gli interventi del Presidente del Circolo della Vela Gaetano Caso, del Direttore commerciale Exclusive Puglia, Basilicata e Molise di Intesa San Paolo, Mauro Farina Valaori e del Presidente della Cooperativa sociale Eridano Francesco Parisi.