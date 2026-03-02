Porto di Brindisi – Forza Italia: “Approvata all’unanimità la proposta sulla Darsena pubblica. Adesso bisognerà intensificare il confronto con l’Autorità Portuale”

“L’approvazione all’unanimità, in Consiglio Comunale, della proposta presentata da Forza Italia per la realizzazione di una Darsena pubblica nel porto di Brindisi rappresenta un risultato di notevole rilevanza, nell’ottica di una valorizzazione di ogni forma di coinvolgimento dei cittadini di Brindisi nelle scelte che riguardano lo sviluppo economico del territorio”.
Lo afferma il capogruppo di Forza Italia Nicola Di Donna.
“Il nostro obiettivo – aggiunge Di Donna – era quello di ottenere un maggiore coinvolgimento del Comune di Brindisi nelle scelte che riguardano l’utilizzo delle banchine del porto interno. La realizzazione di una Darsena pubblica, inoltre, consentirebbe una fruizione del porto anche per i tanti proprietari di imbarcazioni che non riescono a trovare un ormeggio nelle strutture attualmente esistenti, anche a causa dei costi di ormeggio. Tra l’altro, una Darsena pubblica permetterebbe lo sviluppo di attività sportive e ricreative. Il tutto, senza trascurare le esigenze di una economia turistica in costante crescita, anche nel settore della nautica da diporto.
Adesso, ricevuta l’approvazione dell’intero Consiglio Comunale, l’Amministrazione Comunale potrà accelerare l’interlocuzione con l’Autorità di Sistema Portuale per individuare le aree in cui si potrebbe realizzare questa struttura. Allo stesso tempo, si potrà verificare la possibilità di accesso a fondi pubblici per realizzare l’opera in maniera più agevole. Brindisi, insomma, può davvero traguardare un sogno, saldando il rapporto tra città e il suo porto”.
Gruppo consiliare Forza Italia – Brindisi