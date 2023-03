PORTO DI BRINDISI – GRIMALDIMETTE IN LINEA UNA NUOVA NAVE PER IGOUMENITSA E CORFU

Porto di Brindisi: il Gruppo Grimaldi mette in linea una moderna nave ro-pax per Igoumenitsa. Da giugno il Kydon Palace coprirà anche la rotta per Corfù.

Da oggi, venerdì 31 marzo, il porto di Brindisi sarà collegato con Igoumenitsa attraverso il Kydon Palace, una moderna e confortevole nave della flotta Minoan Lines, società del Gruppo Grimaldi.

La nave Kydon Palace è lunga 214 metri larga 26 metri, ha una velocità di crociera di ben 29 nodi e dispone di un garage particolarmente ampio. A disposizione degli oltre 1.700 passeggeri che può ospitare ci sono 634 poltrone e 231 cabine confortevoli ed accoglienti (tra cui cabine lusso e disabili), tutte accessibili anche agli animali domestici con l’acquisto di un kit pet, oltre a ristorante, bar, negozi, piscina e pool-snack, grazie ai quali la traversata diventa ancora più piacevole. Nei suoi garage, il traghetto può inoltre trasportare 765 auto al seguito, o in alternativa fino a 115 camion e 100 auto.

Il Kydon Palace andrà a sostituire il traghetto Cruise Smeralda e affiancherà la nave Igoumenitsa sul servizio pluri-giornaliero offerto dal Gruppo Grimaldi tra lo scalo pugliese e la Grecia. Più precisamente, ogni giorno partirà da Brindisi alle 22.00 alla volta di Igoumenitsa, dove arriverà alle 6.00 del mattino successivo. Dal porto greco, sono invece previste partenze alle 14.00 con arrivo alle 20.00 nello scalo pugliese.

Non solo. A partire da giugno, in concomitanza con la 37esima edizione della Regata velica Brindisi- Corfù, il Kydon Palace offrirà partenze ogni giovedì, venerdì e sabato da Brindisi per l’isola di Corfù, con rientro dall’isola nei giorni successivi (venerdì, sabato e domenica), ristabilendo un collegamento molto atteso dall’utenza. La rotta per Corfù sarà attivata anche, in via straordinaria, in occasione della Pasqua ortodossa (14-15-16 aprile).

Il segmento di traffico passeggeri tra il porto di Brindisi e la Grecia vale oltre 300 mila presenze annue.

“Si andrà a migliorare ulteriormente un servizio già particolarmente competitivo e connotato da standard qualitativi elevati – commenta il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale Ugo Patroni Griffi. La nuova nave, infatti, oltre ad aumentare significativamente la capacità di trasporto, eleverà lo standard qualitativo dei servizi nei collegamenti con la Grecia. Peraltro, da giugno il Gruppo Grimaldi ripristinerà il tradizionale e tanto atteso collegamento con Corfù, meta particolarmente amata dai turisti italiani. Una decisione che comporterà un sicuro aumento dei flussi di presenze sul territorio, con importanti ricadute economiche e di immagine per tutto il Salento”.

“Il Gruppo Grimaldi promuove ed incentiva con azioni concrete l’intermodalità marittima e, in questo contesto, le linee di cabotaggio internazionale e nazionale offerto dalla nostra Compagnia nell’Adriatico rappresentano un vero e proprio ponte tra Italia e Grecia” ha dichiarato Guido Grimaldi, Corporate Short Sea Shipping Commercial Director Grimaldi Group. “Per noi – ha sottolineato – aggiungere la Kydon Palace su tali rotte rappresenta un ulteriore investimento, che si aggiunge ai recentissimi potenziamenti delle linee, che dimostra fattivamente quanto il nostro Gruppo creda nello sviluppo di traffici strategici che contribuiranno sicuramente a rendere i viaggi comodi e piacevoli per i turisti, sottraendo al tempo stesso centinaia di mezzi dalle strade”. “Siamo molto felici – conclude Grimaldi – di rafforzare il nostro impegno sulle Autostrade del Mare in Puglia proprio per continuare a contribuire alla crescita del turismo con una nave in più dotata di ogni confort possibile, tutelare un ecosistema ambientale unico, e sviluppare l’economia di un territorio al quale siamo particolarmente legati da molti anni. Riteniamo quindi che l’aggiunta di questa nave sia un vero e proprio volano di sviluppo sostenibile per tutti”.

Recentemente, il Gruppo Grimaldi ha rinsaldato la propria presenza nel porto di Brindisi con l’apertura della nuova agenzia marittima Grimaldi Brindisi SRL.