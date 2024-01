Porto – Edison muove i primi passi. A partire da domani partono attività di test!

A partire dal 9 gennaio 2024 – come da CILA presentata al Comune di Brindisi – verranno avviati nel sito di Costa Morena Est le attività di test per verificare le risposte geotecniche dei pali di fondazione del serbatorio del deposito costiero small-scale di gas naturale liquefatto proposto da Edison. Queste attività, però, sono preliminari e propedeutiche alla realizzazione dell’impianto e non costituiscono avvio della costruzione dell’impianto stesso.

Durante questa fase, che ha una durata di circa due mesi, saranno realizzati pali-pilota che verranno collocati in posizione diametralmente opposta rispetto alla futura fondazione del serbatoio, in modo tale da non interferire con i sottoservizi attualmente presenti nell’area.

Dopo una prima fase di allestimento del cantiere e delle attrezzature, saranno realizzati pali-prova in calcestruzzo, che permetteranno di eseguire i controlli di integrità e strumentali nel corso delle prove a massimo carico attraverso zavorre in calcestruzzo.