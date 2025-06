Porto – Forza Italia in motobarca per approfondire le tematiche legate all’economia del mare

Il coordinamento cittadino di Forza Italia di Brindisi ha organizzato per stamattina una iniziativa finalizzata ad approfondire le problematiche legate alle attività portuali. In motobarca, alla presenza dell’imprenditore portuale Teo Titi, di assessori, consiglieri comunali e dei componenti del direttivo cittadino, è stato fatto un giro all’interno del porto allo scopo di verificare con il dott. Titi tutte le problematiche legate alla infrastrutturazione dello scalo, ai vincoli demaniali ancora esistenti e ad una corretta fruizione degli ambiti del porto interno e del porto commerciale. Il tutto, in aggiunta a quesiti sul contenuto del nuovo Piano Regolatore del Porto e quindi sulle reali prospettive di sviluppo dell’economia del mare anche in questa città.

La coordinatrice cittadina Livia Antonucci ed il capogruppo Nicola Di Donna, hanno annunciato che proprio sulle questioni legate al porto si darà vita ad un tavolo di lavoro arricchito dalla presenza di iscritti e simpatizzanti interessati allo sviluppo delle attività port