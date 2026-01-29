Porto- I vertici dell’Autorità Portuale incontrano Fratelli d’Italia

Il Segretario cittadino e il Direttivo di Fratelli d’Italia Brindisi in data odierna hanno incontrato

il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, avv. Francesco Mastro e il dirigente dell’Area Tecnica, ingegnere Dileverano.

L’incontro, ritenuto necessario e strategico, si inserisce in un confronto costruttivo e proficuo già avviato con l’AdSP, con l’obiettivo di approfondire le prospettive di sviluppo e rilancio del porto di Brindisi. Nel corso della riunione sono state illustrate le principali opere infrastrutturali indispensabili per il potenziamento dei traffici marittimi.

In particolare, è stata evidenziata l’importanza della realizzazione della vasca di colmata, fondamentale per il conferimento dei materiali provenienti dagli escavi di dragaggio, necessari a interventi strategici quali gli accosti di Sant’Apollinare e l’approfondimento dei fondali nei tratti di porto prospicienti le banchine di Costa Morena Est e Ovest, nonché dell’area di Capobianco, interessata da lavori di completamento funzionale.

Sono stati inoltre affrontati temi di grande rilevanza come le briccole già operative, che consentono un ormeggio sicuro delle navi passeggeri, il progetto di cold ironing (elettrificazione delle banchine) per la riduzione dell’inquinamento prodotto dalle navi in sosta con motori accesi, la rifunzionalizzazione del terminal di Costa Morena e la realizzazione del nuovo terminal passeggeri “Le Vele”.

Nel corso del confronto, Fratelli d’Italia Brindisi ha posto l’attenzione sulla necessità di liberare la banchina Enel di Costa Morena Est, restituendola pienamente ai traffici marittimi dopo anni di utilizzo legato allo stoccaggio del carbone, affinché possa essere destinata ad altre attività portuali capaci di generare sviluppo economico e occupazionale per il territorio.

Il Segretario cittadino Massimiliano Oggiano e il Direttivo cittadino di Fratelli d’Italia Brindisi ringraziano il Presidente dell’AdSP, che si è dimostrato disponibile ad accogliere suggerimenti e ad aprire un confronto partecipato e costante con la città, nella convinzione che il rilancio del porto rappresenti una leva fondamentale per la crescita di Brindisi.