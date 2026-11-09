Porto – Il Presidente Mastro continua a snobbare il Consiglio Comunale di Brindisi e pensa che il confronto possa limitarsi a qualche convegno…

Nonostante la calma piatta che caratterizza questa città sul piano politico (si litiga su tutto, spesso perdendo di vista gli obiettivi più importanti), è davvero incomprensibile il silenzio intorno ad una vicenda che ha davvero dell’incredibile e che riguarda il rapporto tra chi amministra la città e chi si occupa della gestione del porto.

Com’è noto, il consiglio comunale, in maniera unanime, ha chiesto da lungo tempo un confronto al Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale Francesco Mastro, con il chiaro intento di discutere del futuro di un segmento importante dell’economia cittadina (come quello legato alle attività portuali) e di gestione delle aree situate a confine tra città e porto.

L’avv. Mastro, a dire il vero, predilige lunghe filippiche ai tavoli di confronto. Una scorciatoia che gli consente di dire quello che vuole senza possibilità di replica.

Sarà per questo che il Presidente ha concesso una sola opportunità, convocando a casa sua (negli uffici dell’Authority) i capigruppo consiliari e quando questi ultimi hanno detto che l’incontro si sarebbe dovuto svolgere a Palazzo di Città ecco che sull’intera vicenda è calato il silenzio (non parlano più – stranamente – neanche coloro che si erano tanto agitati in una prima fase).

Al momento, infatti, non ci sono tracce di una ulteriore convocazione e tutto fa pensare che non ci sia nessuna volontà di “confrontarsi” con i consiglieri comunali.

Mastro, infatti, continua a ribadire in ogni occasione che lui deve dar conto solo al Governo (sarà questo il motivo per cui alle foto istituzionali con i sindaci dei suoi porti preferisce quella sorridente con il “suo” ministro Salvini) e che il confronto deve avvenire tra porti ancor prima che tra un porto e la città che lo ospita.

In pieno “stile Mastro”, poi, il Presidente ha utilizzato lo spazio riservatogli nel corso della cerimonia inaugurale dello Snim per insegnare ai brindisini “come si campa”.

E quando ha parlato di ciò di cui viene accusato il suo ente portuale, ha fatto cenno a “fantasmi” ed a sterili polemiche ed ha invitato i brindisini a “lavorare” per ottimizzare le attività. Ha detto che “qualche fanatico” vuole alzare il muro dello scontro. Il tutto, mentre nel porto di Brindisi “ci sono attività frenetiche e non è vero che è morto, come qualcuno vorrebbe” (ha detto proprio così!).

Se non fosse per la difesa del proprio orticello che ormai contraddistingue l’attività di molti dei sopravvissuti operatori portuali, qualcuno – a cominciare da Confindustria e dall’associazione degli Operatori Portuali Ops – dovrebbe ricordare a Mastro che ormai dal 2019 chi opera nel porto ha lanciato un terribile grido di dolore, inviando una lettera al Presidente del Consiglio dell’epoca, al Presidente della Regione ed a tutti gli altri soggetti interessati per denunciare la crisi del porto e per lanciare l’allarme su ciò che poi sarebbe avvenuto negli anni successivi con il processo di decarbonizzazione.

Quindi l’avv. Mastro farebbe bene a non limitarsi a parlare di “attività frenetiche” ed a venire a Brindisi a spiegarlo ad operatori portuali, a chi rappresenta gli enti, ai cittadini ed ai tanti lavoratori portuali che hanno già perso il posto di lavoro e che hanno pieno e incondizionato diritto a sapere cosa accade nel porto della città.

Certo, adesso sarà impegnato a trattare con i cinesi “nuovi importanti investimenti nel porto di Brindisi”, ma alla fine della giostra ci dica di cosa si tratta, perché questa città purtroppo ha già subito, in un recente passato, annunci roboanti e miliardi di investimenti che poi si sono persi nel nulla.