Porto – Il Sindaco Marchionna: “Catalano si è scusato per l’accaduto”

Il sindaco di Brindisi Giuseppe Marchionna ha rilasciato la seguente dichiarazione:

In merito alle considerazioni rilasciate da Giuseppe Catalano, già capo di Gabinetto del presidente della Giunta regionale, Michele Emiliano, mi preme evidenziare che lo stesso mi ha raggiunto telefonicamente per scusarsi dell’accaduto, chiarendomi che quella frase riportata su alcuni organi dj informazione è stata estrapolata da un discorso più ampio e più articolato, nel quale egli evidenziava che le due maggiori realtà industriali pugliesi, quali sono Brindisi e Taranto, avessero bisogno di una maggiore e più ampia attenzione proprio sui temi di una nuova industrializzazione.

Ha tenuto anche a chiarire che quelle dichiarazioni, ancorché infelici, erano state rese con tono scherzoso, proprio a significare l’affetto e l’attenzione che lo stesso riservava ai due territori, alle prese con i problemi della deindustralizzazione, che si trovano a vivere