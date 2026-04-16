Porto – Incontro con il Segretario generale dell’ADSP MAM Di Leverano

In data odierna i consiglieri comunali Lino Luperti, Michelangelo Greco, Jacopo Sticchi e l’Assessore alle Attività Produttive Giuseppe De Maria hanno incontrato il Segretario Generale dell’Autorità di Sistema Portuale dell’Adriatico Meridionale Francesco Di Leverano.

“Si è trattato di un primo incontro – afferma Luperti – durante il quale abbiamo voluto complimentarci con l’ing. Di Leverano per il ruolo prestigioso che è stato chiamato ad assolvere nell’ente portuale. Si tratta di un risultato estremamente importante per la nostra città che finalmente ha un proprio autorevole rappresentante in un settore strategico come quello portuale. Con il neo Segretario generale abbiamo affrontato alcune tra le tematiche più importanti che riguardano il futuro del porto e della città ed abbiamo concordato ulteriori momenti di confronto finalizzati ad intensificare i rapporti tra due enti – Comune ed Autorità Portuale – che sono chiamati a lavorare in perfetta sintonia per traguardare risultati importanti per Brindisi”.