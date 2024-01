Porto – La raccolta di firme in piazza Vittoria

In piazza Vittoria, nel pomeriggio Cgil, Italia Nostra e altre associazioni ambientaliste hanno organizzato un punto di raccolta firme contro il deposito gnl di Edison e contro l’esclusione del territorio dai trasporti in seno al Corridoio otto e dal circuito dei traffici commerciali Ten-T. Il tutto anche in preparazione alla manifestazione di sabato mattina, alle 10.00. Se dovesse piovere l’evento sarà programmato a Palazzo Nervegna. E a proposito di questo, tanti cittadini chiedono il perché di due manifestazioni sullo stesso problema, nella stessa giornata e in orari diversi, con diversi organizzatori. Brindisi si fa notare anche per queste assurde situazioni che sicuramente allontanano la comprensione della posta in gioco.