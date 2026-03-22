Porto – M5S: “Le dichiarazioni di Catalano sono indegne”

Le parole attribuite a Giuseppe Catalano, ex Capo di Gabinetto del

Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, su Brindisi sono

semplicemente indegne. Definire i brindisini “fratelli poveri”,

“sfigati” e liquidare tutto come “piagnisteo” non è una battuta infelice:

è il ritratto arrogante di un potere politico che per anni ha trattato

questo territorio come una periferia da usare e poi da mortificare.

Brindisi non è una città di “sfigati”: è una città a cui troppo spesso

sono stati sottratti servizi, opportunità, investimenti e dignità

istituzionale. Altro che piagnisteo: qui i cittadini chiedono rispetto,

pari diritti e scelte trasparenti su porto, economia e sviluppo.

Il Movimento 5 Stelle pretende parole chiare. Catalano chieda scusa

senza ambiguità alla città di Brindisi. E chi ha governato la Puglia e

continua a decidere sulle sorti di questo territorio spieghi perché

Brindisi debba sempre ricevere briciole, contentini e decisioni calate

dall’alto. Perché il punto politico è tutto qui: non l’insulto in sé, già

gravissimo, ma la cultura politica che quell’insulto rivela.

Brindisi merita rispetto, non paternalismo. Merita investimenti, non

elemosine. Merita una visione industriale, portuale e turistica

all’altezza della sua storia e del suo potenziale. E merita soprattutto

che nessuno si permetta più di umiliarla per coprire anni di scelte

sbagliate e penalizzanti.

Su questo il M5S sarà netto: chi offende Brindisi offende un’intera

comunità e deve assumersene la responsabilità pubblica.

M5S BRINDISI.