PORTO, MARCHIONNA: “BENE RITORNO DI MSC CROCIERE. CON NOI LE NAVI RADDOPPIERANNO”



Nota del candidato sindaco di Brindisi, Pino Marchionna.



“La notizia del ritorno di Msc Crociere nel porto di Brindisi mi rende felice, ma è un segnale timidissimo: con noi, le navi raddoppieranno, portando ricchezza e turismo. Brindisi ha perso tantissime opportunità in questi anni e noi vogliamo ricostruire le condizioni, il terreno fertile per riattivare la nostra economia. Il ritorno di Msc fa parte dei risultati raggiunti nonostante gli innumerevoli scogli con cui l’amministrazione di centrosinistra ha ritardato e ostacolato l’importante azione dell’Autorità Portuale. Lo stesso presidente dell’Autorità, Ugo Patroni Griffi, con grande onestà intellettuale, oggi ha affermato che il Piano regolatore portuale «ha subito dei ritardi considerevoli in virtù delle posizioni contrarie assunte dall’Amministrazione comunale nella fase di verifica da parte del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici». Tradotto: il Piano, tanto atteso per il rilancio economico ed occupazionale della città, si è scontrato contro il muro eretto dall’amministrazione di centrosinistra. Esattamente come tanti altri interventi che avrebbero dato impulso allo sviluppo della nostra città. La nostra coalizione, invece, ha sempre dimostrato di essere al fianco di chi ha perseguito lo sviluppo del porto, che porterebbe con sé ricchezza e occupazione, e con noi Brindisi potrà tornare centrale nel Mediterraneo. Con il Pd e il M5s, invece, la storia è già scritta”.