Porto – Matarrelli: Le affermazioni di Catalano sono gravi e offensive

Ecco cosa dichiara il Presidente del Consiglio regionale Toni Matarrelli:

Ho ascoltato con sconcerto le dichiarazioni pubbliche di Giuseppe Catalano, ex capo di Gabinetto della Regione, che descrivono – tra l’altro – i brindisini come i “fratelli poveri” dei pugliesi.

Brindisi non è un “caso disperato” su cui scherzare.

E’ una città con una storia, una dignità e un ruolo strategico fondamentali per l’intera Puglia, specialmente nei settori dell’energia, dell’industria, aeroportuale e della logistica portuale.

Questo linguaggio denigratorio offende migliaia di cittadini onesti e lavoratori perché quella dei brindisini non è “miseria”, ma la richiesta legittima di un’attenzione che spetta loro di diritto.

Non solo. Ritengo che sia culturalmente sbagliato voler distinguere e catalogare le province di questa regione e i loro abitanti: siamo tutti pugliesi e in quanto tali è interesse comune remare nella stessa direzione, senza alcuna distinzione territoriale. Né tantomeno banali preconcetti.

Invito quindi Catalano a rettificare le sue dichiarazioni, formulate tra il serio e il faceto, ma evidentemente senza rendersi conto di quanto fossero gravi e offensive. E, laddove dovesse tornare a parlare di Brindisi, che lo faccia nel rispetto istituzionale e ragionando, d’ora in poi, prima di esprimersi pubblicamente.