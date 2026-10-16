Porto – Primo intervento di bonifica dello yacht John 1

Nella giornata di oggi, 16 ottobre 2026, la ditta D’Oriano Maria Edelma, azienda che opera nel settore dei servizi portuali nel porto di Brindisi, è intervenuta su richiesta della Capitaneria di Porto per effettuare il primo intervento di bonifica nell’area interessata dall’incendio dello yacht John 1.
L’intervento ha riguardato il recupero del materiale che si trovava galleggiante all’interno e in prossimità delle panne antinquinamento posizionate il giorno dell’incendio.
L’operazione è stata effettuata con l’obiettivo di impedire che i materiali fuoriuscissero dall’area delimitata dalle barriere, creando possibili rischi per la sicurezza della navigazione e per l’ambiente marino.
Un intervento importante per contribuire alla messa in sicurezza dello specchio acqueo e alla tutela del porto di Brindisi.