PORTO – PROGETTO “DOCK-BI”. PRESENTATI I RISULTATI

Nell’ambito delle iniziative organizzate per la Regata Brindisi-Corfu’ si e’ svolta questa sera nel padiglione della, Regata una conferenza stampa per presentare il progetto Dock-BI, che rappresenta una cooperazione internazionale col porto greco di Igoumenitsa. I partner sono l’ASI Brindisi, le Autorità portuali di Igoumenitsa e del mare Adriatico Meridionale, il Comune di Brindisi e il Comune di Igoumenitsa. L’obiettivo e’ realizzare azioni infrastrutturali strategiche per il trasporto marittimo e l’accessibilità ai porti e la loro integrazione con le aree adiacenti, per un finanziamento FESR di 3 milioni di euro. Sono intervenuti il presidente dell’Autorita portuale di Brindisi, Ugo Patroni Griffi, il presidente dell’ASI, Vittorio Riina, e il sindaco Pino Marchionna.