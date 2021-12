PORTO – SAPONARO (LEGA): ASSURDE LE AFFERMAZIONI DEL VICE MINISTRO BELLANOVA

Le assurde considerazioni del Vice Ministro Teresa Bellanova sull’eslusione del Porto di Brindisi dai Porto d’ Interesse Nazionale Porti per la Rete di Trasporti Europea TEN-T sono la chiara ed evidente dimostrazione non solo della non conoscenza della Storia del nostro Porto ma neanche la capacità di documentarsi sulle efficienza e sui traffici del Porto di Brindisi.

Assurdo che chi dovrebbe rappresentare gli interessi del proprio Territorio soprattutto avendo ruoli di cosi grande Rilevanza di Governo dimostri tutta la propria incapacità e impreparazione su argomenti e decisioni cosi importanti che delineano lo sviluppo e l’ Economia dell’ intero Salento.

Verrebbe da dire in che mani stiamo.

Come sempre e come al solito chiediamo di fare quadrato e corpo unico per gli interessi collettivi e del territorio pretendendo il rispetto della nostra città da chi dovrebbe essere garante di un percorso che dia pari opportunità e pari dignità alle nostre popolazioni.

L ‘ Italia non si ferma a Bari qualcuno lo spieghi al Vice Ministro Teresa Bellanova.

Il Capo Gruppo Lega Con.Comunale Br

SAPONARO ERCOLE