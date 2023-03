PORTO VILLANOVA – AMATI: A GIUGNO INIZIO LAVORI DRAGAGGIO

Porto Ostuni-Villanova, Amati: “Entro metà maggio autorizzazione ambientale e a giugno avvio lavori dragaggio”

Dichiarazione del presidente della Commissione regionale bilancio e programmazione Fabiano Amati.

”Ormai ci siamo. Dopo tanto lavoro e riunioni, sarà rilasciata a metà maggio l’autorizzazione ambientale così da avviare entro giugno i lavori di dragaggio del porto di Ostuni-Villanova.

Una notevole accelerata, dopo aver rischiato tantissimo, impedirà dunque la perdita delle risorse assegnate, considerata la necessità di terminare i lavori entro il 31 dicembre 2023.

Nei prossimi giorni spero possa definirsi, inoltre, il finanziamento per la progettazione della messa in sicurezza delle opere portuali, così come stabilito con il bilancio autonomo della Regione per il 2023, accogliendo un mio emendamento.

Ringrazio gli operatori portuali sempre presenti a ogni appuntamento e perciò funzionali a richiamare tutti i rami dell’amministrazione pubblica al proprio dovere”.