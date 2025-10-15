Posa in opera di cavi in fibra ottica, dal 20 al 26 ottobre prossimi divieto di sosta e restringimento della carreggiata su alcune vie del centro urbano di Brindisi.

Mini-scavi in trincea per posa in opera di cavi in fibra ottica su sede stradale da eseguire su alcune strade site nel territorio comunale di Brindisi. Un’ordinanza dirigenziale del Settore Lavori e Opere pubbliche e Mobilità urbana, sottoscritta martedì 14 ottobre 2025, ha disposto, dal giorno 20 ottobre 2025 al giorno 26 ottobre 2025, dalle ore 07:30 alle ore 17:30, il divieto di sosta a tutti i veicoli su entrambi i lati con rimozione degli stessi e relativo restringimento della carreggiata sulle Vie: S. Martino delle Battaglie, Legnago, Egnazia, Foscolo, Petrarca, Zanella, Fucini, Attanasio Soldati, Bramante, L.go Angelo del Bon. A partire dal giorno 18 ottobre 2025, sulle vie sopra descritte, saranno installati i cartelli d’informazione agli utenti della strada che indicheranno i lavori in corso, il divieto di sosta e il restringimento della carreggiata.