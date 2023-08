POSTE CHIUSE PER IL “PONTE” – DISAGI A NON FINIRE PER GLI UTENTI A BOZZANO

ma è mai possibile che adesso anche Poste Italiane chiuda come una qualsiasi attività commerciale per le ferie estive? Sembrerà strano, ma è così. Sulla porta di ingresso dell’ufficio postale del rione Bozzano, infatti, campeggia un bel cxartello in cui viene riportato l’orario estivo. Ebbene, questo ufficio postale, che serve migliaia di utenti, è rimasto chiuso sabato 12 ed anche oggi, a cui si aggiunge la normale chiusura di ieri e di domani (ferragosto). Ed accadrà la stessa cosa anche sabato 19, così come venerdì 25 e sabato 26 agosto.

Possibile che sia stato possibile realizzare una turnazione? Possibile che si privi un intero quartiere di un servizio essenziale come quello postale?