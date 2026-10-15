Poste Italiane – Un annullo filatelico per lo SNIM (unico Salone oltre Genova!)

Poste Italiane partecipa alla 22ª edizione del Salone Nautico di Puglia con un servizio filatelico temporaneo e un annullo speciale dedicato all’evento. L’iniziativa si svolgerà domenica 25 ottobre 2026, dalle ore 9:30 alle ore 18:30, presso lo stand allestito a Marina di Brindisi, nel porticciolo turistico di via Dardanelli 2, dove cittadini, visitatori e collezionisti potranno ottenere l’annullo sulle proprie corrispondenze. L’annullo speciale riporta in legenda la dicitura «SALONE NAUTICO DI PUGLIA 22ª EDIZIONE». La vignetta raffigura il logo «ventiduesimo SNIM» ed è completata dalla data della giornata e dalla dicitura «72100 BRINDISI CENTRO».

Per la sola bollatura filatelica è possibile contattare il numero 371 3109581 nella fascia oraria dedicata, dalle ore 11:00 alle ore 16:00. Presso lo sportello temporaneo di Poste Italiane sarà inoltre possibile acquistare le più recenti emissioni di carte-valori postali insieme ai tradizionali prodotti filatelici di Poste Italiane: folder, cartoline, tessere, libri e raccoglitori per collezionisti. Il timbro figurato, dopo l’utilizzo nella giornata del 25 ottobre, sarà disponibile presso lo sportello filatelico dell’ufficio postale Brindisi Centro, in piazza della Vittoria 10, per i sessanta giorni successivi alla chiusura del servizio, esclusi i festivi. Successivamente sarà depositato presso il Museo Storico della Comunicazione di Roma per entrare a far parte della collezione storico-postale nazionale.

Il Salone Nautico di Puglia è l’unico, oltre a quello di Genova, ad essere stato scelto per l’annullo filatelico di Poste Italiane.