PRC: Ammirevoli le parole dell’avv. Fusco

In un momento storico in cui la partecipazione attiva alla politica rasenta il minimo storico, riteniamo

ammirevoli le parole dell’Avv. Roberto Fusco e la proposta di un “Patto per la legalità” al quale aderiamo in

maniera convinta.

Gli ultimi episodi che mettono ombra alle ultime elezioni amministrative devono essere contrastati con

fermezza per ridare fiducia ai cittadini che ormai da anni decidono di non votare più ed a tutti quelli che

compiono il loro dovere ad ogni tornata elettorale senza essere traditi da episodi come quello della

compravendita dei voti.

Confidiamo nella giustizia e organi competenti nel valutare con saggezza all’applicazione del decreto-legge

31 maggio 1991, n. 164 ovvero lo scioglimento dei consigli comunali conseguente a fenomeni di

infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso.



Ivano Valente

Segr. PRC Brindisi