PRECARI A RISCHIO NELLA MULTISERVIZI – GIOVEDI’ SIT-IN DEI COBAS DAVANTI A PALAZZO DI CITTA’

Il Sindacato Cobas è fortemente preoccupato per la situazione dei 6 precari della Brindisi Multiservizi ,impegnati in settori chiavi della società che potrebbero non avere una proroga lavorativa, dell’approvazione da parte del Comune del bilancio 2022 della BMS e del piano industriale triennale della stessa società.

Il Cobas svolgerà un sit in Giovedì 30 Marzo a partire dalle ore 8,00 in Piazza Matteotti ,di fronte al Comune di Brindisi, in concomitanza dello svolgimento del Consiglio Comunale che sarà impegnato ad affrontare diversi capitoli della vita cittadina.

Inoltre preoccupati per le notizie che abbiamo raccolto , provenienti anche dagli stessi uffici comunali, abbiamo contattato per le vie brevi il capo di Gabinetto ,Angelo Roma , ed il Sindaco di Brindisi, Riccardo Rossi.

Tutti e due ci hanno confermato il loro interessamento e ad incontrarci nonostante l’impegno gravoso della giornata.

Siamo certi di una proroga a Giugno per le attività di BMS, ma abbiamo seri dubbi che i 6 precari rimangono a casa e ad Aprile 2023 scade il concorso a cui hanno partecipato ,perdendo forse la possibilità di essere stabilizzati dopo che alcuni lavorano per BMS da oltre 10 anni.

Il Sindacato Cobas si domanda se la società BMS resisterà all’urto di un eventuale bilancio 2022 che metterebbe in mora di fatto il piano industriale dei prossimi tre anni.

L’ingresso di nuovo personale giovane ha dato linfa e vita ad una BMS capace di essere all’altezza dei compiti che gli sono stati assegnati , con un vigoroso processo di ringiovanimento che va avanti speditamente.

Siamo sulla strada buona che perseguiamo da sempre e sarebbe un peccato adesso scivolare clamorosamente.

Chiamiamo gentilmente tutti/e alle loro responsabilità per evitare qualcosa di clamoroso.