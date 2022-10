PRECARI ARPAL, CAROLI (FDI): L’ASSENZA DI LEO E CASSANO IN COMMISSIONE LA DICE LUNGA SUL DISINTERESSE VERSO I 107 LAVORATORI BUTTATI IN MEZZO A UNA STRADA

“Assunti dall’ARPAL, soprattutto nelle diverse campagne elettorali di questi ultimi due anni, e ora buttati letteralmente in mezzo a una strada: nessuno degli impegni presi da questa maggioranza di centrosinistra nei confronti di 107 ex lavoratori somministrati dell’Agenzia è stato mantenuto dal direttore generale Massimo Cassano, oggi per altro anche assente, cos? come l’assessore al Lavoro, Sebastiano Leo, nella Commissione chiamata (dai sindacati) a discutere del loro futuro. Un’assenza che la dice lunga sul totale disinteresse verso lavoratori che sono stati assunti, per breve periodo, mentre vi erano concorsi pubblicati e da espletare, ma ‘utili’ politicamente al centrosinistra. Nessuno escluso.

“Per questo motivo come Fratelli d’Italia ribadiamo la necessità di porre fine a queste ‘mercato’ del lavoro abolendo l’ARPAL, un’agenzia che in molte Regioni non esiste, e che in Puglia è più fonte di polemiche e scandali che di aiuto al LAVORO.”