PRECARI COVID DI BRINDISI – MERCOLEDI’ MANIFESTAZIONE DEI COBAS A BARI

Il Sindacato Cobas insieme ai precari Covid di Brindisi fanno appello a tutti i precari pugliesi che per diversi motivi sono rimasti bloccati nelle assunzioni a causa del blocco totale adottato le settimane scorse dalla Regione Puglia di partecipare ad un corteo di protesta per le strade di Bari Mercoledì 19 Aprile con partenza alle ore 9,00 via Gentile angolo via Daunia …. per arrivare alla sede del Consiglio Regionale Pugliese.

Portiamo le nostre legittime richieste a Bari nella giornata del 19 Aprile perchè la Regione Puglia incontrerà le organizzazioni sindacali sul tema delle nuove linee guida adottate dal loro in tema di spesa sanitaria e nuove assunzioni.

Non dobbiamo permettere che a pagare siano i più deboli per le porcherie e ruberie fatte da qualcuno.

Quello che chiediamo è che si faccia subito nel ristabilire percorsi di assunzione lì dove sono state già evidenziate necessità certe di personale , come in diverse ASL regionali.

Si faccia veloce per chi ha già presentato documentazioni certe sui nuovi bisogni di assunzioni,come nel caso di Sanitaservice Brindisi ed ASL Brindisi.Così come siamo certi di buoni comportamenti di altre situazioni a livello regionale.

La protesta serve a dare certezze a lavoratori e lavoratrici che legittimamente hanno acquisito il diritto e non possono pagare per chi ha rubato sulla pelle della collettività…. e quanti altri ancora si nascondono?

Il Cobas non augura il carcere a nessuno ma non possiamo permettere che a pagare siano i lavoratori.