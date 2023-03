PRECARI SANITASERVICE – CHIESTO INCONTRO URGENTE AL COMMISSARIO DELL’ASL DI BRINDISI

Vertenza precariato sanitaservice Asl Brindisi, tanti proclami pubblicitari di alcuni e nessun esito definitivo: il

proclamato incontro regionale da effettuarsi il sette marzo per risolvere tale vertenza che fine ha fatto?

La FPCGIL Brindisi, quindi, preso atto che nulla si è concretizzato in tal senso, sollecitata dai lavoratori, ha

incontrato a Francavilla Fontana, alla presenza del Consigliere Regionale Bruno Maurizio, il Presidente Emiliano, il quale, dopo aver attentamente ascoltato i lavoratori e le problematiche in questione, ha dichiarato che

l’iter procedurale di tale vertenza si definirà a breve, avendo informato il Commissario Asl Brindisi Gorgoni

Giovanni.

Accompagnati dalla dirigente sindacale della FP CGIL e referente di struttura sanitaservice, Chiara Dario, gli ex lavoratori impiegati nella partecipata per tutto il periodo pandemico, sono stati accolti dal Presidente Emiliano che fin da

subito si è reso disponibile a definire tale vertenza. Per tali ragioni chiediamo alla Asl Brindisi un incontro urgente, alla

presenza del Commissario neo nominato Dott. Gorgoni Giovanni, con l’intento che le istituzioni concorrano a chiudere

la vertenza dando seguito agli impegni verbalmente assunti.