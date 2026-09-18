Prefettura – Approvati dieci progetti di videosorveglianza

Nella mattinata odierna, presso il Salone di rappresentanza della Prefettura di Brindisi, si è tenuta una riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, durante la quale sono stati approvati i progetti di videosorveglianza presentati dai Comuni di Ceglie Messapica, Erchie, Latiano, Mesagne, Oria, San Pietro Vernotico, San Vito dei Normanni, Torchiarolo, Torre Santa Susanna e Villa Castelli,

Al Tavolo, presieduto dal Prefetto, hanno preso parte i vertici provinciali delle Forze dell’Ordine, il Dirigente Superiore tecnico responsabile e direttore della Zona Telecomunicazioni “Puglia e Basilicata” della Polizia di Stato, Giacinto Occhiogrosso, e i rappresentanti dei Comuni interessati.

Gli interventi prevedono l’installazione, nelle aree più sensibili dei comuni interessati, di telecamere e sistemi di lettura targhe, con possibilità di collegamento alla banca dati nazionale SCNTT (Sistema Centralizzato Nazionale Targhe e Transiti), per rafforzare lo scambio informativo ed il coordinamento operativo tra Forze di Polizia e Polizie Locali contro la criminalità diffusa e predatoria.

L’approvazione odierna dei progetti da parte del Comitato consente ai Comuni di partecipare al bando con il quale il Ministero dell’Interno, con un finanziamento pari a 19 milioni di euro per l’intero territorio nazionale, promuove e sostiene interventi finalizzati a rafforzare la sicurezza urbana. I progetti verranno selezionati sulla base di parametri e indicatori, quali il numero degli abitanti e l’indice di delittuosità per reati di natura predatoria, secondo una graduatoria nazionale.

A conclusione dei lavori, il Prefetto ha evidenziato come la sicurezza urbana richieda non solo misure repressive, ma anche tecnologie avanzate e una collaborazione stretta tra istituzioni, sottolineando come i sistemi di videosorveglianza rappresentino investimenti strategici per comunità più sicure e resilienti.

In questo quadro, ha infine richiamato il ruolo decisivo dei Sindaci nel proseguire la costruzione di un’efficace rete di sicurezza provinciale, fondata su interventi moderni e capaci di supportare concretamente l’azione quotidiana delle Forze di Polizia.