Prefettura – Caroli (Fdi): Bentornato a Brindisi al neo Prefetto Aprea. Auguri a Carnevale

“Quello del prefetto Guido Aprea è un gradito ritorno a Brindisi, mentre non è un vero e proprio addio quello al prefetto Luigi Carnevale che ha retto la Prefettura fino a oggi, ma che continuerà a occuparsi di importanti e delicati dossier brindisini, così come aveva già fatto il dott. Aprea che conosce bene il nostro territorio per aver ricoperto ruoli rilevanti come commissario prefettizio di Brindisi e segretario generale dell’Autorità portuale.

“Due importanti personalità che sono chiamati a nuovi e importanti ruoli istituzionali, ai quali assicuro fin d’ora, anche a nome di Fratelli d’Italia Brindisi, ogni collaborazione per la soluzione di importanti vertenze del nostro territorio.”