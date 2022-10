PREFETTURA – DOMANI SI INSEDIA IL NUOVO VICE PREFETTO MARIA ANTONIETTA OLIVIERI

S’insedierà ufficialmente domani in Prefettura, il nuovo Vice Prefetto Vicario, Dr.ssa Maria Antonietta Olivieri, subentrata alla Dr.ssa Erminia Cicoria, trasferita a Bari. Il Vice Prefetto, che già ricopriva l’incarico di Capo di Gabinetto in questa Sede, ha maturato molte esperienze come Commissario Straordinario in diversi comuni della provincia e quale componente di Commissioni Straordinarie di comuni sciolti per infiltrazione mafiosa.

Il Prefetto, Carolina Bellantoni, formula alla Dr.ssa Olivieri i migliori auguri di buon lavoro, certa che il nuovo e delicato incarico sarà assolto col massimo impegno al servizio della comunità brindisina.