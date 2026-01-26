Prefettura, Procura e Regione Puglia unite nella lotta al caporalato.

Presso la Prefettura di Brindisi si è tenuto un importante incontro durante il quale è stato sottoscritto un Protocollo d’intesa per il potenziamento delle attività di prevenzione e repressione dell’intermediazione illecita e dello sfruttamento del lavoro nel territorio della provincia. Presenti: il Prefetto di Brindisi, Guido Aprea, il Presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, e il Procuratore della Repubblica f.f. presso il Tribunale di Brindisi, Antonio Negro, che hanno sottoscritto il documento, che è il risultato della sinergia tra istituzioni, enti territoriali e realtà del territorio, con i Sindaci dei Comuni di Brindisi e San Pietro Vernotico, altre istituzioni e la Comunità Africana di Brindisi e Provincia. Il Protocollo si propone di creare un sistema per contrastare l’illegalità.Il caporalato è un fenomeno grave e complesso che colpisce molti lavoratori, soprattutto in settori come l’agricoltura e l’edilizia. Il capolarato è una forma di sfruttamento lavorativo che viola i diritti fondamentali dei lavoratori che hanno diritto a un salario equo, condizioni di lavoro sicure e una vita dignitosa. È necessario che le istituzioni e la società civile lavorino insieme per contrastare ogni forma di sfruttamento con interventi di prevenzione, repressione e sostegno ai lavoratori. Anna Consales