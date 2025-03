Prefettura – Riunito il tavolo tecnico per la prossima edizione dello SNIM

Presieduto dal Prefetto di Brindisi Luigi Carnevale, si è svolto in Prefettura un incontro del Comitato tecnico/scientifico dello SNIM (Salone Nautico di Puglia) che si svolgerà nel Marina di Brindisi dal 9 al 13 ottobre 2025.

Erano presenti, oltre al Presidente dello SNIM Giuseppe Meo, autorevoli rappresentanti del Comune di Brindisi, dell’Autorità di Sistema Portuale, del Consorzio Asi, del Distretto della Nautica di Puglia, di Aeroporti di Puglia, della Società Trasporti Pubblici, di Confindustria, di Confcommercio, dell’Ufficio Scolastico provinciale, della Lega Navale, del Consorzio di Torre Guaceto, del Ditne, della Capitaneria di Porto, della Questura, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Marina Militare e dei Vigili del Fuoco.

Il Prefetto Carnevale ha sottolineato l’importanza di sostenere un evento che consente alla città di Brindisi di svolgere un ruolo di primo piano nel comparto della nautica e di richiamare le attenzioni di decine di migliaia di visitatori.

Il Presidente Meo, dal canto suo, ha ribadito l’importanza di poter disporre di un partenariato pubblico di livello così elevato ed ha confermato che lo Snim è divenuto negli anni una fra le più importanti manifestazioni di settore in Italia e certamente l’evento di riferimento su tutto il versante adriatico. In un momento difficilissimo per l’economia regionale ed in particolare per la città di Brindisi, la Nautica e più in generale la Blue Economy, in linea con le indicazioni di tutti gli enti del territorio, è uno dei settori su cui costruire le basi per nuovi modelli di sviluppo. In questo contesto, SNIM rappresenta il principale contenitore nel quale discutere delle opportunità e delle prospettive legate alla risorsa-Mare, facendo registrare una costante crescita in termini numerici, sia di espositori che di visitatori.

Meo, infine, ha annunciato che nelle prossime ore sarà presentata una manifestazione di interesse al Ministero del made in Italy da parte del Polo Nautico “Brundisium” per la realizzazione di un investimento nel settore della nautica nel porto di Brindisi, per un importo di circa 60 milioni di euro.

Da tutti gli interventi è emersa la volontà di utilizzare al meglio le potenzialità del Salone Nautico di Puglia per far crescere il territorio brindisino, concentrando gli sforzi su settori-chiave come quelli della formazione, della sostenibilità e di tutto ciò che ruota intorno all’economia del mare.

Al termine dei lavori, il Presidente Meo ha reso noto che nei prossimi giorni sarà elaborato un programma di massima della edizione 2025 dello SNIM per consentire a tutti i partner pubblici e privati di proporre ulteriori iniziative, utilizzando spazi ed aree di interesse che saranno presenti in quei giorni nel “Marina”.