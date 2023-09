“PREGANDO CON MATTEO”. PRESENTATO IL CORTOMETRAGGIO “VIVERE”

Giovedì 21 settembre, giorno in cui la Chiesa festeggia San Matteo, presso la Basilica Cattedrale di Brindisi si è tenuto un momento di preghiera dedicato a Matteo Farina. Il ricordo di Matteo è vivo in tutti. Un ragazzo speciale, colpito da una malattia gravissima, che ha accettato tutto, dedicando la sua breve vita a Dio. Morto a soli 18 anni, il 24 aprile 2009, ha fatto della sua sofferenza la forza che lo ha spinto a non abbattersi mai. Nonostante le tante sofferenze a causa di un tumore cerebrale, non ha mai smesso di essere vicino a tutti, di vivere per gli altri, sempre in comunione con il Signore. La Fede è sempre stata la sua forza. Matteo Farina, un esempio di vita offerta al Signore, un esempio importante per i giovani. L’insegnamento di Matteo, il Servo di Dio, è indelebile e non può lasciare indifferenti. Un ragazzo meraviglioso che coloro che hanno avuto la fortuna di conoscere durante la sua breve vita, ricordano con enorme affetto e commozione. Dopo la celebrazione della Santa Messa, presso il Chiostro della Cattedrale è stato presentato il cortometraggio “Vivere”, prima proiezione assoluta, liberamente ispirato al giovane venerabile Matteo Farina, per la regia di Dario Di Viesto, con Salvatore Giufrè e Patrick Andrè Sermon. Il cortometraggio è stato prodotto da Francesco Parisi per Eridano Cooperativa Sociale ed è stato realizzato in collaborazione con l’Arcidiocesi di Brindisi-Ostuni. Tantissima gente ha voluto assistere alla proiezione che ripercorre la vita di Matteo, un giovane spensierato e pieno di interessi che, improvvisamente, vede sconvolta la sua vita da un terribile male. Molto coinvolgente l’interpretazione e intense le riflessioni di un ragazzo unico e sensibile. Una serata molto emozionante. Anna Consales