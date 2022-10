PREMIALITÀ A MEDICI E INFERMIERI IMPEGNATI NELLA PANDEMIA, INTERROGAZIONE PAGLIARO: “DIRITTO PIÙ CHE MERITATO, QUANDO L’EROGAZIONE?”  

Nota del consigliere regionale Paolo Pagliaro, capogruppo La Puglia Domani

«Per il loro impegno infaticabile durante la prima fase della pandemia, sono stati ribattezzati “angeli” ma anche “eroi”. Eppure, medici e infermieri della nostra regione stanno ancora aspettando la premialità Covid a cui hanno diritto. C’è di più: per lo sforzo aggiuntivo che li ha visti impegnati nella campagna vaccinale, esposti quotidianamente al rischio di contagio e a situazioni di forte stress, dovrebbero aver ricevuto un compenso extra stabilito in un accordo tra Regione e organizzazioni sindacali di categoria, di cu però non hanno visto ancora l’ombra.

Venuto a conoscenza di questi ritardi, ho presentato un’interrogazione urgente che suona la sveglia all’assessore alla sanità Palese, affinché i compensi dovuti siano erogati in tempi rapidi. È un diritto che gli operatori della sanità hanno meritato a pieno titolo, non indietreggiando di fronte ai pericoli della pandemia e prodigandosi per le persone contagiate dal virus, con competenza e generosità, riorganizzando i reparti e i modelli lavorativi a costo di sacrifici personali e di elevati rischi professionali.

Poi ci sono state le lunghe e faticose campagne vaccinali previste dal progetto obiettivo “Vaccinazione anti Covid-19”, condotte spesso in condizioni precarie e a rischio della propria salute. Ma è passato tanto tempo, senza che sia arrivato neppure un euro dalle casse della sanità regionale nelle tasche di medici e infermieri in prima linea nella gestione della pandemia, nonostante gli accordi sottoscritti con i sindacati della sanità.

Con la mia interrogazione sollecito l’erogazione di queste somme, che rappresentano un piccolo grazie a fronte di uno sforzo professionale e umano immenso»