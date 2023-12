PREMIATA IMPRESA “STORICA” BRINDISINA

Si è tenuta oggi nella sala “Alfredo Malcarne” della Camera di Commercio di Brindisi la cerimonia di premiazione per l’iscrizione al Registro Nazionale delle Imprese Storiche dell’impresa Carparelli Cosimo di Fasano che opera nel settore Commercio per l’attività di “commercio al minuto di cartolibreria ed edicola” sin dal 1912.

Il Commissario Straordinario dott. Antonio D’Amore ha premiato l’imprenditore ed i suoi familiari con la consegna di una targa ed un attestato, complimentandosi per il riconoscimento ottenuto per l’attività svolta a titolo familiare che ha coinvolto tre generazioni nonché per l’impegno profuso nello svolgimento dell’attività imprenditoriale determinante per lo sviluppo economico e sociale della provincia di Brindisi.

Il Registro Nazionale delle Imprese storiche – continua il dott. D’Amore -è stato istituito nel 2011 da Unioncamere in collaborazione con le Camere di Commercio e con il coordinamento scientifico del Centro per la cultura d’impresa, in occasione del 150° anniversario dell’Unità d’Italia.

Lo scopo del Registro è premiare le imprese storiche che hanno saputo trasmettere alle generazioni successive il loro inestimabile patrimonio di competenze e conoscenze, nonché i valori fondanti del “fare impresa”. Le imprese iscritte nel Registro Nazionale delle Imprese Storiche, hanno ricevuto dalle Camere di Commercio l’attestato di iscrizione e si possono insignire dello speciale marchio Impresa storica d’Italia. Ad oggi sono oltre 2.450 le imprese italiane che possono fregiarsi di un’attività secolare, documentate nel Registro. Nell’ambito della Camera di Commercio di Brindisi risultano in totale n. 4 imprese iscritte nel suddetto Registro.