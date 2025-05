Premiate le classi vincitrici del Contest Ecopagelle di Capitan Eco

Presso la Sala Guadalupi del Comune di Brindisi si è tenuta la premiazione ufficiale delle classi arrivate nei primi tre posti al Concorso dell’Ecopagelle di Capitan Eco. Il Progetto per la Città di Brindisi di Educazione Ambientale e alla Sostenibilità è stato promosso da AVR per l’Ambiente S.p.A., società sportiva gestore del servizio di igiene urbana, con la collaborazione del Comune di Brindisi. Il progetto ha visto una grandissima partecipazione di studenti, con 88 classi della scuola primaria. I bambini hanno “insegnato” agli adulti come arrivare a differenziare e ridurre i rifiuti. In questi mesi hanno intervistato circa 7000 persone riuscendo a capire, così, il grado di partecipazione dei cittadini alla campagna di sensibilizzazione nei riguardi della differenziata. Un progetto importante che ha visto impegnati studenti e docenti per mesi e, al termine, sono state assegnate le Ecopagelle che hanno determinato le classi vincitrici. La prima classificata si è aggiudicata il premio di 250 euro, la seconda 150 euro e la terza 100 euro. Il denaro ricevuto sarà destinato all’acquisto di materiale didattico. Educare gli studenti oggi significa avere, in futuro, cittadini più consapevoli dell’importanza di una giusta differenziazione dei rifiuti. Anna Consales