Premiati due atleti brindisini del Taekwondo

Gabriele Rametta ed Alessandro Sirena, atleti di taekwondo della società sportiva brindisina “Taekwondo Gold team” del maestro Marco cazzato, sono stati premiati nell’ambito della manifestazione sportiva regionale denominata”Eccellenze sportive pugliesi 2025″ rivolto agli atleti che hanno conquistato titoli nazionali ed internazionali nei rispettivi sport.

Il maestro Marco Cazzato si dice molto soddisfatto dei propri ragazzi, i quali tra l’altro hanno conquistato anche nel 2026 il podio ai campionati nazionali.

