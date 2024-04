Premiati due studenti dell’Istituto “Pertini” di Brindisi al Campionato Italiano Bartending Flair 2024

Due studenti dell’Alberghiero “S. Pertini” di Brindisi, Francesco Albanese e Annachiara

Torsella, si sono classificati rispettivamente al primo e al terzo posto al Campionato

Italiano Bartending Flair, uno degli eventi più importanti legato al mondo degli istituti

alberghieri.

Gli studenti, supportati dal professor Donato Proto, hanno partecipato a due giorni di prove

e di scambi in cui aspiranti barman e future barlady si sono sfidati a colpi di shaker per

portarsi a casa l’edizione 2024 del CIB.

L’evento, organizzato dalla Federazione Italiana Barman, si è tenuto il 9 e il 10 aprile a

Viareggio e ha visto la partecipazione di 24 scuole e 122 ragazzi provenienti da tutta Italia.

La vittoria di Albanese e Torsella dimostra l’impegno quotidiano dell’intera comunità

scolastica come fondamento di successo in un settore sempre più competitivo.