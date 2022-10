PREMIATI I PUGLIESI CHE HANNO DATO LUSTRO ALLA LORO REGIONE

Presso il Nuovo Teatro Verdi di Brindisi si è tenuta la cerimonia di assegnazione del Premio Internazionale “Pugliesi nel Mondo”, XII edizione. Quest’anno è stata scelta la nostra città, un’ottima opportunità per promuovere le tante bellezze a volte ignorate dagli stessi brindisini. Una vetrina turistica assolutamente prestigiosa, di cui essere fieri. I premi, le trozzelle realizzate da un artigiano pugliese, sono stati assegnati ad alcuni pugliesi che, in giro per il mondo, si sono distinti in vari campi e che non hanno mai dimenticato la regione che gli ha dato i natali e che possono, quindi, considerarsi ambasciatori della loro terra. Una cerimonia molto importante, un evento che Brindisi non dimenticherà facilmente. Ha presentato la serata Rosaria Renna, voce di Radio Monte Carlo RCM, originaria di Monopoli. “Gente di Puglia, che si cerca per ribadire la fiera appartenenza, che promuove iniziative, sia in Puglia che in altre regioni e paesi, dirette a favorire lo sviluppo e il consolidamento di rapporti sociali, economici e culturali: che tende a tutelare il patrimonio linguistico valorizzando le tradizioni popolari della propria terra di origine”- dall’art. 5 dello Statuto Sociale dell’Ass. Internazionale Pugliesi nel Mondo. Anna Consales