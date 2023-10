PREMIATO UN BAGNINO BRINDISINO PER IL SUO GESTO DI CORAGGIO

Bella soddisfazione per il giovane bagnino brindisino Andrea Sergio che a Bari, presso il Politecnico, è stato premiato nell’ambito delle iniziative prtomosse per la “Giornata della Costa”, un evento della Regione Puglia e della Direzione marittima Puglia e Basilicata jonica.

Ecco la motivazione del premio concesso ad Andrea Sergi:

“In servizio presso Lido Apani beach di Brindisi,

in data 08/08/2023, accortosi della situazione di

difficoltà in cui versava una donna, non esitava

ad effettuare, nonostante le difficili condizioni

del mare, un salvataggio a nuoto”.

insomma, un bel gesto di coraggio a cui è stato riconosciuto un tributo importante.