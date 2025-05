Premiazione del Project Work “RC Volution” realizzato dagli studenti dell’ITS Academy

Nella giornata di ieri è stato premiato il Project Work “RC Volution” – realizzato dagli studenti dell’ITS Academy Mobilità Sostenibile e Aerospazio, con il supporto di UNMANNED – dalla giuria composta da Vincenzo Gatto (Vicedirettore CONFINDUSTRIA BRINDISI), Davide Cesi (analista funzionale AERIAL CLICK), Maurizio Di Padova (Key Industry Advisor ADECCO), Daniela Talà (SVILUPPO LAVORO ITALIA).

La premiazione è avvenuta a conclusione della fase locale del Programma educativo di innovazione e apprendimento del settore aerospaziale “AEROSPACE JOB TALKS- portiamo lontano il talento”, organizzato da ADECCO e ASI – Agenzia Spaziale Italiana.

I giovani premiati ieri (Gabriele Panico, Simona Miccoli, Francesco Calderoni, Mario Nicolò Fama, Giovanni Buttino) sfideranno, presso la sede ASI di Roma, i vincitori degli altri contest locali di Napoli, L’Aquila e Roma.

Il programma è stato attuato in un’ottica di avvicinamento del mondo dell’istruzione e del mondo del lavoro, che vede il coinvolgimento attivo di istituti formativi, offrendo agli studenti la possibilità di acquisire contenuti sul settore Aerospace per arricchire il loro bagaglio di conoscenze e competenze e per affrontare il loro percorso personale in maniera più consapevole.